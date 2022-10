Sputare sul passato non farà vincere lo scudetto al Napoli

Insigne? Sopravvalutato. Si ma Mertens era vecchio. Koulibaly? In calo. Praticamente da buttare, pure Kalidou

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Insigne? Sopravvalutato. Si ma Mertens era vecchio. Koulibaly? In calo. Praticamente da buttare, pure Kalidou. A Napoli, non si sa bene per quale motiva, si è attivata una corrente filosofica di dubbio gusto e, soprattutto, inutile ai fini pratici. Ora ci si diverte, invece di godere come dei ricci dinanzi alle prestazioni sbalorditive di questa squadra, a impelagarsi nel giochino: “Vi spiego perchè il Napoli non ha vinto lo scudetto prima e adesso può vincerlo”.

Una vera e damnatio memoriae, come se sputare sul passato aiutasse il Napoli a vincere quest’anno. Come ex fidanzati, che invece di abbandonarsi ad una nuova fiamma, stanno ancora lì a rimuginare, tenendo in mano vecchie foto o rileggendo frasi di un amore evaporato al sole di un’estate dal sapore rivoluzionario.

Questo Napoli ha dalla sua l’entusiasmo del nuovo. Delle nuove passioni che bruciano con fiamme più alte, ma questo rinnovato ardore non deve essere l’occasione per infangare un passato di grandi risultati. Di calciatori che hanno vinto meno di quello che avrebbero potuto vincere, per tutta una serie di fattori che sarebbe riduttivo riassumere in poche righe. Il rispetto verso il passato, però, è un metro di valutazione molto affidabile degli uomini. Usciamo da questo giochino, che non ha né vincitori né vinti.