Svolta Raspadori, ora il Napoli apre all'addio a gennaio: ci sono 3 big, una propone lo scambio

La partita di Coppa Italia contro la Lazio potrebbe avere segnato una svolta per il futuro di Giacomo Raspadori, oggi un po' più lontano dal Napoli, con il club che sarebbe pronto ad aprire alla sua cessione, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport. Le difficoltà di collocazione di Jack in un 4-3-3 dove Lukaku è il centravanti totem e Simeone la prima alternativa, e dove Neres fatica a trovare spazio da esterno, hanno scritto un capitolo forse decisivo sul suo futuro: non è più incedibile. Lui, del resto, ha già espresso la legittima esigenza di trovare minuti e continuità in occasione di un’intervista rilasciata in Nazionale, e così il suo telefono ha cominciato a trillare

Di estimatori ne ha, eccome: la Juve, la Roma, l’Atalanta e non solo. E ciò significa che il suo probabile addio a gennaio potrebbe rappresentare una chiave per sbloccare il mercato in entrata: per acquistare, infatti, il club ha necessità di ricavare spazi utili in lista. La stima della Juventus nei confronti di Raspadori, comunque, è conclamata: l’idea di cui hanno parlato le società, Manna e Giuntoli, sarebbe quella di uno scambio con Danilo. Difensore che piace al Napoli e che tra l’altro è in possesso dei requisiti ritenuti necessari in questa fase.