TN - Osimhen in pole, ma nessun contatto con Gattuso: ci pensano altre due big, lui prende tempo

La priorità di questi ultimi giorni non poteva che essere il campo, ma in sordina Cristiano Giuntoli ha continuato a lavorare anche sul mercato. E ha mantenuto vivi i contatti con il Lille, perché a quelle latitudini ci sono due calciatori che stuzzicano l'interesse del direttore sportivo azzurro: Gabriel, difensore classe '97, e soprattutto Victor Osimhen, attaccante del 1998 che l'ha letteralmente stregato. Entrambi sono stati messi sulla lista dei possibili partenti, per il centravanti nigeriano non manca la concorrenza ma il Napoli lo tiene lì, in cima alla lista nel caso in cui partisse Milik, e per questo non può che essere considerato in pole position.

CONCORRENZA ALTA - Come appreso da Tuttonapoli.net, però, il bomber del Lille sta prendendo tempo. Non ci sono stati ancora contatti con Rino Gattuso, né con altri allenatori che non siano Cristoph Galtier, quello dei transalpini. Dal club gli hanno comunicato che il Napoli ha mosso passi concreti, ma il futuro è rimandato ancora di un po'. Nel corso della prossima settimana ci sarà il funerale di suo padre, recenemente scomparso, e soltanto dopo il discorso potrà entrare nel vivo. Nel frattempo, all'entourage del ragazzo sono arrivati sondaggi importante dalla Premier League: Liverpool e Manchester United sono gli ultimi due club ad aver battuto la pista. Entro metà luglio, comunque, il Lille vorrebbe chiarire completamente la situazione e, nel frattempo, avrebbe individuato in Umar Sadiq il rimpiazzo in caso probabilissimo di partenza.