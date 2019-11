"Tutti in ritiro da stasera fino al Genoa": ADL spinge la squadra alla riflessione

"Aurelio De Laurentiis scende in campo e spinge il Napoli a guardarsi dentro, ad analizzarsi: tutti in ritiro, sin da stasera, per prepararsi alla gara con il Genoa". Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il patron voglia una reazione dalla squadra in quanto la qualificazione in Champions resta il minimo sindacale come obiettivo in campionato. "Roma-Napoli - si legge sul quotidiano - è una ferita che si è aperta e sanguina ancora, richiede interventi immediati, senza indugi, perché è la natura stessa della partita a spingere alla riflessione".