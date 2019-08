Tuttosport - Icardi, il Napoli ci prova con 8mln e i diritti d'immagine: Juve e Roma avanti, i dettagli

Tutti pazzi per Mauro Icardi. E non potrebbe essere altrimenti, visti i numeri del bomber dell'Inter in Serie A. La Juventus è la pista preferita di Maurito, la prima scelta, la squadra in cui più di tutti vorrebbe andare. Ma, secondo Tuttosport, anche Roma e Napoli stanno facendo sul serio. I giallorossi al momento rappresentano meglio del sodalizio partenopeo è il ruolo di seconda scelta, l'alternativa preferita dopo la Juve, anche in virtù una offerta d'ingaggio da 8 milioni di base fissa più un milioni di bonus.

L'OFFERTA DEL NAPOLI - Per il Napoli Icardi è la grande punta che potrebbe addirittura mettere alla porta Arkadiusz Milik. Come detto, c'è stato il sorpasso della Roma, ma anche le cifre messe sul piatto dal club azzurro sono importanti: 6 milioni fissi e 2 di bonus, lasciando tutti i diritti d'immagine a Maurito. Il sogno delle big di Serie A si chiama Mauro Icardi.