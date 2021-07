UFFICIALE - Intervento riuscito per Lozano, 4-6 settimane di stop per la Federcalcio messicana

La Federazione messicana ha diramato un comunicato per fare il punto sulle condizioni fisiche di Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli che s'è infortunato durante l'ultima partita di Gold Cup ha subito un intervento chirurgico per un taglio profondo vicino all'occhio, intervento perfettamente riuscito. Ecco il comunicato: "Dopo lo shock ricevuto durante la partita Messico-Trinidad & Tobago, Hirving Lozano è stato portato in ospedale dove è stato curato e sottoposto a diversi studi medici dopo il forte colpo e l'iperestensione del collo. L'attaccante ha avuto una ricostruzione della ferita al sopracciglio sinistro da un chirurgo plastico, e dopo i favorevoli risultati dell'intervento, il giocatore è già in albergo in convalescenza. Tuttavia, ci sarà una successiva valutazione neurologica. Gli specialisti hanno stimato un tempo di recupero dalle quattro alle sei settimane".

| NOTA



Reporte médico de @HirvingLozano70.



Tras los resultados favorables de los estudios, Hirving ya se encuentra en el hotel en recuperación.

Sin embargo, causa baja por lo que resta de Oro.



➡️ https://t.co/fNsJKEfuGg#FuerzaChucky | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/i6pSK2l6v4 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 11, 2021