UFFICIALE - Lista Uefa, il Napoli può inserire 23 elementi: restano fuori anche Malcuit e Llorente

Dopo la lista Serie A (qui), l'Uefa ha ufficializzato anche la lista del Napoli per l'Europa League che non era stata ancora comunicata. A differenza di quanto accade per il campionato con gli Under 22 (Elmas ed Osimhen), l'Uefa prevede gli Under 21 e quindi il Napoli nella competizione europea perde ulteriori due posti e lascia fuori - oltre a Milik - anche Llorente e Malcuit. Di seguito l'elenco completo

Ospina

Koulibaly

Maksimovic

Manolas

Rrahmani

Ghoulam

Mario Rui

Lobotka

Demme

Fabian

Bakayoko

Elmas

Zielinski

Lozano

Osimhen

Mertens

Petagna

Formati in Italia

1 Meret

2 Hysaj

3 Di Lorenzo

4 Politano

Formati nel club

1 Contini

2 Insigne

3 ------

4 ------

Under 21

----

Esclusi:

Milik

Llorente

Malcuit