UFFICIALE - Malcuit positivo: è asintomatico e già in isolamento

Petagna negativo, Malcuit positivo. Questo l'esito degli ultimi tamponi molecolari. Ecco il post ufficiale del Napoli: "In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Entrambi i calciatori sono regolarmente vaccinati".

In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19.

Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/WTqRVmsXNe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022