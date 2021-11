UFFICIALE - Osimhen rientrerà a Napoli in serata e resterà sotto osservazione: domani l’operazione

Victor Osimhen, dopo il terribile scontro con Skriniar durante Inter-Napoli, questo pomeriggio ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano per fare rientro a Napoli. Il nigeriano, come annunciato dalla SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale, rientrerà a Napoli in serata, resterà sotto osservazione e sarà operato nella giornata di domani dal Prof. Gianpaolo Tartaro coadiuvato dal Responsabile Sanitario del club Dott. Raffaele Canonico.

