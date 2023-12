Un infortunio che può (forse deve) bloccare una cessione

Restano le opzioni Demme, rispolverato in Coppa Italia col Frosinone senza demeritare, e Gaetano.

© foto di www.imagephotoagency.it

“Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni”. Questo il report diffuso dal Napoli sulle condizioni del regista, uscito per infortunio durante la sfida dell’Olimpico. Uno stop che andrò valutato nei prossimi giorni, ma che dovrebbe togliere dai giochi il centrocampista per almeno tre settimane.

E ora? Durante la sfida con la Roma a prendere il posto di Lobotka è stato Cajuste, che già in Francia aveva più volte occupato la posizione di centrocampista mediano. Restano le opzioni Demme, rispolverato in Coppa Italia col Frosinone senza demeritare, e Gaetano.

Entrambe sembravano in uscita a gennaio, con diversi club interessati. Sia Demme che Gaetano piacciono a Salernitana e Verona, ma l’infortunio di Lobotka, che si aggiunge alla partenza di Anguissa per la Coppa D’Africa e alla cessione di Elmas al Lipsia, potrebbe frenare in qualche modo le partenze o comunque ritardarle. Al più presto il Napoli dovrà fare chiarezza (anche) sulle idee in mediana.