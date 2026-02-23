Incredibile Marchegiani a Sky: “Mi farò nemici, ma per il VAR c’è fallo di Hojlund!”

vedi letture

L'ex calciatore Luca Marchegiani, oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, commentando così gli episodi arbitrali Atalanta-Napoli: “Mi farò dei nemici, non è intervenuto il VAR sul 2-0 perché ha pensato fosse fallo. Ogni domenica c’è qualcuno arrabbiato. Io ho sentito però Manna dire fallo inesistente e Palladino che dice Hien era davanti ed è fallo, é un episodio che si presta a due interpretazioni”

La ricostruzione degli episodi.

41esimo del primo tempo, calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Hien su Hojlund. Interviene però il Var per un decisione che doveva restare di campo, visto una leggera spinta del difensore svedese sull'attaccante azzurro. Dopo la revisione al monitor Chiffi decide di non assegnare il calcio di rigore al Napoli e toglie il giallo a Hien.

46esimo del secondo tempo, gol del 2-0 annullato al Napoli. Gutierrez buca Carnesecchi ma Chiffi fischia fallo in attacco di Hojlund su Hien. Contatto molto leggero senza alcuna spinta da parte dell'attaccante azzurro. L'arbitro non fischia subito ma solo dopo la rete interviene ed annulla il raddoppio del Napoli.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.