Caressa a Sky: “Ormai s’è rotto tutto! VAR non deve entrare sul 2-0, ma entra sul rigore…”

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, commentando così gli episodi arbitrali Atalanta-Napoli: “Protesta educata ma decisa di Manna. Il contatto su Hojlund c’è, anche se Hien è abbastanza fermo, il VAR interviene. Possiamo essere anche d’accordo, evidentemente ritiene che il contratto sia di Hojlund. Ma poi Gutierrez segna e qui impazzisco perché non ci capisco più niente.

I due si strattonano, e’ un contrasto, o il VAR interviene sempre o non interviene. Ognuno potrà avere le sue idee, ma quello che è importante è che si è rotto il rapporto di fiducia. Ora fanno questo incontro, ma una volta che si è rotto non si rimettono insieme i cocci! Io avrei fatto andare avanti, gli chiude il braccio ma è reciproca, Hien gli va prima addosso, se Hojlund andava a terra allora? Il VAR non deve intervenire ma era intervenuto sul rigore!”.

