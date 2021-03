Un trend da invertire e il dubbio (sciolto) Mertens-Osimhen: così Gattuso sfida il suo passato

Rino Gattuso sfida il suo passato per tenere il Napoli in corsa per un posto in Champions. Il tecnico del Napoli a Milano si gioca tantissimo, forse tutto, considerando che davanti l'Atalanta va forte, la Juventus è praticamente impossibile immaginarla fuori e forse per riacciuffare la qualificazione bisognerebbe risucchiare nel gruppone proprio il Milan che però, nonostante le tante assenze, non ha dato cenni di cedimento ma - anche nella prestazione di Manchester - solo ulteriori segnali di solidità e compattezza.

Il Napoli è chiamato ad invertire la rotta fuori casa se vuole conservare qualche speranza: a fronte di quattro vittorie di fila in casa, il rendimento esterno invece è il vero problema della squadra di Gattuso. Il pari col Sassuolo ha interrotto una striscia di 6 sconfitte consecutive in tutte le competizioni (Supercoppa, Verona, Genoa, Atalanta in campionato e Coppa Italia, Granada) ma l'ultimo successo risale al 10 gennaio (contro l'Udinese con Bakayoko allo scadere dopo una gara soffertissima) e con questo trend al momento è quasi impossibile essere ottimisti.

Gattuso a Milano confermerà dal primo minuto Dries Mertens. Sia il belga che Osimhen non hanno i 90 minuti, per questo è impossibile vederli insieme in quel Napoli studiato in estate e che iniziò alla grande la stagione. Inizierà Mertens, poi probabilmente toccherà ad Osimhen, immaginando maggiori spazi ed un ritmo diverso nella ripresa, come accaduto col Bologna con il nigeriano protagonista. Per il resto Demme-Fabian dovrebbero relegare in panchina l'ex Bakayoko ed in difesa Maksimovic - per i problemi di Rrahmani e Manolas - tornerà al fianco di Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra ancora favorito su Mario Rui