Che beffa! Tante riflessioni da fare

Da non credere veramente, da piangere a fine gara, da essere veramente dispiaciuti per un pari che ha il sapore di una beffa incredibile.

Un primo tempo molto bello, combattuto e con mille azioni da una parte e dall’altra. Il Napoli sembra molto concentrato e parte subito forte; la Roma ci prova soprattutto con Soulé. Gli azzurri spingono con Di Lorenzo e con De Bruyne, che cerca più volte Lang e Hojlund. La Roma risponde con Malen, ma Meret salva. Il gol sembra nell’area e, quando Anguissa si gira in aria con una sforbiciata veloce, batte Gollini tra l’incredulità totale. La Roma risponde e, con Cristante in due occasioni, mette paura a Meret con la palla che bacia il palo. L’occasione per il raddoppio arriva a Olivera che, dopo una super giocata di Hojlund, viene servito in area ma, incredibilmente, sotto porta salva Gollini.

Il secondo tempo è incredibile, pazzesco, quasi assurdo. Il Napoli raddoppia subito. Politano crossa e McTominay di testa di forza batte Gollini che prima respinge ma la palla era in rete. Il Napoli potrebbe chiuderla con Politano che solo davanti a Gollini si fa ipnotizzare. La Roma cresce e con una gran bella giocata Soulè, Malen, Soule trovano il gol che accorcia. Il Napoli sembra cedere il passo con alcuni giocatori un po’ stanchi e il pareggio arriva puntuale. Incredibile come da un cross. Castro la prende sul volto e Balerdi insacca solo soletto. Il Napoli soffre e ci vuole credere. De Bruyne prova a dare palle giocabili ma il Napoli passa dopo i cambi. Ci prova Spinazzola, Gollini salva ma l’azione rimane viva e McTominay trova l’angolo giusto per il 3-2. Purtroppo non è finita e la Roma trova il pari su una azione dove forse c’è un fallo di Balerdi su Buekema ad inizio della manovra, poi lo stesso di Balerdi insacca. Pazzesco quasi da non credere. Il Var decide di non decidere. Una beffa vera è propria ma questa squadra non può crollare al 65’ e non può gestire male le forze anche perchè poi la stavi anche vincendo. C’è da riflettere su tante cose.