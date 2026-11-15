Tuttonapoli Prof. Clemente di San Luca: "Napoli, cosa conta adesso?"

L'editoriale del professore Guido Clemente di San Luca dal titolo "Cosa conta adesso?", in esclusiva per TuttoNapoli

Guido Clemente di San Luca, docente di Giuridicità delle regole del calcio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli, ha affidato al consueto editoriale in esclusiva per i lettori di TuttoNapoli le proprie riflessioni sul momento degli azzurri.

Cosa conta adesso?

La sosta per la nazionale si sta risolvendo, per i tifosi azzurri, in un ragionare quasi frenetico sul mercato di gennaio in funzione della prossima stagione. Come se non dovessero disputarsiancora più di 2/3 di quella in corso. Sembra quasi che ci siamo consegnati a vivere senza vivere. Ma che senso ha? Chi tifa per il Napoli deve rassegnarsi a guardare il campionato senza interesse? Solo perché non possiamo competere per lo scudetto e con scarsissime chances di conquistare un piazzamento per la prossima Champions? Si spreca il tempo a recriminare sugli errori commessi, a strologare su chi prendere e giudicare il gesto di Lang e le infelici prestazioni di Lucca. Come se il campionato non fosse in gioco.

Se volessimo assumere – ma solo per amor di semplificazione – gli orribili neologismi d’uso frequente, «amichettismo» e «nemichettismo», rivendico il diritto a manifestare il pensiero fuori dalle prospettive che evocano entrambi (constatando, amaramente, che molti si esprimono essendone vittime). Non conosco, e perciò non posso essere amico/nemico sia di Allegri, sia diConte. Mi limito ad osservare la vicenda dei due con spirito tifoso, critico, ma tifoso. È inutile, profondamente inutile, piangere sul latte versato, rinvangare le scelte sbagliate. Mi dichiaraifavorevole a prendere Italiano. Ma rimpiangere il suo mancato arrivo serve forse a qualcosa adesso? No. L’allenatore del Napoli è Allegri. Le cose fin qui sono andate male. D’accordo, e allora? Bisogna ragionare.

L’esonero ed il cambio allenatore potrebbero migliorare la situazione? Anche a voler mettere da parte le preoccupazioni economico-finanziarie (che pure non dovrebbero essere sottovalutate), c’è forse disponibile qualcuno in grado realisticamente di fare meglio allo stato (non modificabile) delle cose? Non mi pare. Che facciamo, allora, smettiamo di tifare? Se abbiamo veramente a cuore le sorti della nostra squadra (e – sottolineo – ho scritto «nostra», perché, al di là della proprietà, il Napoli è della gente, come orgogliosamente cantiamo), in questo momento si deve riflettere su cosa possiamo fare per sostenerla. Poi, quando sarà il momento, si faranno altri ragionamenti. Ora conta pensare a come aiutare gli azzurri a fare meglio.

A me pare che, nell’attuale, il vero problema della squadra sia l’anima. Non l’identità tattica. Che è meno brutta di quella che ci siamo dovuti sciroppare negli ultimi due anni (benché conseguendo risultati). Più che nel recente passato, le trame offensive offrono sprazzi di gioco godibile. La domanda è: perché solo sprazzi? È vero, talvolta Allegri ha fatto scelte poco comprensibili. Ma a me pare che la risposta più consistente stia altrove. Per un verso, nei troppi infortuni che hanno di fatto impedito la continuità. E, per altro verso, nel fatto che i giocatori fondamentali si accendono a intermittenza. Quando s’illumina KDB, ad esempio, vediamo azioni che per due anni non abbiamo visto (l’anno scorso veniva offuscato dalla retorica prospettiva dei ‘fabfour’, che il salentino/sabaudo, per quel poco che il belga riuscì a giocare, comunque non riuscì a risolvere).

Ma perché il fuoriclasse si accende a intermittenza? Secondo me, perché non ha compreso (o non siamo riusciti a fargli capire) cosa significa vestire l’azzurro. A Napoli non si può vivere – come recita la famosa canzone di Cocciante – «senza allegria, senza una lacrima», esibendosi cioè come un «bello senz’anima». Prendendo in prestito i versi dedicati a Lui, KBD «’o ttene» pure, sì, ma nun «t’ ’o dda’». Nun fa sang’. Troppo spesso, «pare ca ’o fatt’ nun è ’o suoio». Del resto – si sa – «non tutte le ciambelle riescono con il buco». Adattando il noto proverbio alle vicende azzurre,«non tutti i belgi riescono a prendere in sé l’anima partenopea». Dries è diventato Ciro. Kevin evidentemente no. Resta bello da vedere, chi lo può discutere? Tuttavia, se assumesse l’animanostra, prenderebbe la squadra per mano con grinta e passione. Esattamente le due cose che emergono solo a tratti.

Sono convinto che, ove dovessimo recuperare gli infortunati senza che altri si facciano male, ci sono margini per non vivere affatto una stagione anonima. Certo, il quarto posto è obiettivamente un miraggio. Ma si potrebbe arrivare al quinto/sesto, conquistare gli ottavi di Champions e – perché no? – puntare alla Coppa Italia. Una cosa è sicura. Che noi tifosi autentici – al di là di quanto sembra da ciò che si scrive sui giornali, nei siti, nei social –, quando gioca il Napoli, continuiamo a palpitare, soffrendo e gioendo a prescindere dall’obiettivo da conseguire. Quelle maglie azzurre che corrono sul campo siamo noi. E allora, bando all’autolesionismo. Incoraggiamo Lucca invece di fischiarlo. Facciamo capire, a Lang come a KBD, cosa significa il vero amore per l’azzurro. Ché se cominciassimo a vincere 3-4 partite di seguito…