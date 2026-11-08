Un pari per restare vivi!

Non era facile contro una buona Lazio

Un pari contro la capolista è sempre un pari che porta punti. Poco altro perchè questo momento va così. È un primo tempo vivace, la Lazio gioca bene, il Napoli ci prova. La squadra di Gattuso parte forte, le azioni fioccano. Isaksen, Noslin, Tavares sono delle furie. Il Napoli si salva in almeno tre situazioni pericolose. Il Napoli risponde con la timida giocata di De Bruyne che serve Hojlund, che si lascia anticipare. Sutalo ci prova di testa, ma Milinkovic salva. Il gol è nell’area e Frattesi, servito troppo libero da Noslin, arriva in area e insacca. Il Napoli ci prova con Lang, ma le azioni sono sterili e, quando la palla arriva in area incredibilmente Hojlund, non riesce a insaccare sottomisura.

La ripresa resta vivace, con le due squadre che ci provano, ma è il Napoli a segnare, di forza, con la voglia giusta. Palla di Lang, in area Hojlund, McTominay e Pedraza, che fa autorete, nel mucchio la mettono in rete per un pari sospirato. Il Napoli ci prova ancora e, incredibilmente, la palla gol arriva a De Bruyne: Mandas si salva, ma sul rimpallo la sfera corre verso la porta e sulla linea salva un difensore della Lazio. La formazione di Gattuso ci prova in contropiede, ma il Napoli tiene bene in difesa. La gara finisce senza altre emozioni, ma un punto serve per restare vivi al di là delle polemiche e delle accuse a tizio o a caio. Benedetta sosta per ritrovarci.