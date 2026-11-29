Un pareggio che vale una sconfitta ma quello era rigore

Guida decide di non decidere

L’ennesimo passo indietro, l’ennesima gara buttata alle ortiche, l’ennesimo errore arbitrale che ci castiga. Un primo tempo scialbo, noioso, senza idee da parte del Napoli e con il Sassuolo accorto e pronto a ripartire, ma niente di preoccupante. Il Napoli sembra poco reattivo e le giocate sono lette dalla difesa del Sassuolo. Allegri chiede velocità, ma le giocate non arrivano. Ci prova McTominay, ci prova Lang, ma succede troppo poco. Hojlund viene toccato in area, ma Guida lascia correre. Ci prova Lang da fuori area, ma nulla di pericoloso per i neroverdi.

Nella ripresa, il Napoli ci prova, ma solo dopo i cambi. Il Sassuolo regge e Allegri inserisce Favasuli e Neres. Il Napoli si desta, ma sembra sterile, sempre fumoso. Lang ci prova in almeno due occasioni e nel finale diventa l’uomo più pericoloso. Anguissa, McTominay, Gilmour ci provano, ma nulla cambia. Il Napoli subisce anche qualche ripartenza del Sassuolo, che per fortuna sbaglia tanto. Il finale è incredibile. Ennesima palla in area e Lucca ci prova con un debole pallonetto. Netto il mano in area del difensore del Sassuolo. Guida, mediocre e prevenuto, non concede rigore. Il Var lo richiama, ma lui, cocciuto, non concede il penalty. Il finale è pochissimo, con il Sassuolo che regge l’urto della squadra di Allegri. Un pareggio che è una sconfitta, un pareggio che ci lascia l’amaro in bocca contro una squadra, la peggior difesa d’Italia.