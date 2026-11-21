Vittoria meritatissima, contavano solo i tre punti

Una vittoria meritatissima, di carattere, con quella cattiveria che serve a conquistare i tre punti. Un primo tempo pazzesco, incredibile, ma il Napoli non lo chiude in vantaggio. La gara è in totale controllo degli azzurri. McTominay ci prova subito ma arriva anche l’ennesimo infortunio. Vergara costretto ad uscire e la sfortuna non finisce mai. Entra De Bruyne ma è ancora McTominay a provarci. L’occasione migliore capita ad Hojlund ma Perri sembra insuperabile. La difesa del Toro si salva ancora su un colpo di testa incredibile di De Bruyne. Il Torino ci prova e con Mandragora prende in pieno la traversa.

La ripresa resta fantastica con il Napoli che continua a spingere. Ci provano tutti. Politano, McTominay, De Bruyne e ancora Hojlund. Il Toro prova qualche giocata ma la difesa azzurra tiene bene. Allegri cambia e l’ingresso di Lang regala il vantaggio al Napoli. L’olandese recupera una gran palla e serve McTominay che finalmente indovina il diagonale che batte Perri. Il vantaggio sblocca gli azzurri che potrebbero anche raddoppiare in altre due occasioni ma anche nel finale il Napoli rischia di subire qualche ripartenza dei granata. L’importante era vincere, al di la del risultato striminzito, l’unica cosa che contavano erano i tre punti