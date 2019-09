A Sky i complimenti di Cambiasso a Callejon: "Sono un tuo ammiratore, sei grande anche nel post-partita"

Parole di stima. Esteban Cambiasso si è così rivolto a Josè Callejon ai microfoni di Sky Sport: "Ti faccio i complimenti. Mi piace come avete giocato, ma anche il post-partita. Io analizzo molto le parole, sia tu che Mertens fate emergere tranquillità sul futuro, sapete di avere una grande squadra. Come venite a parlare dice molto delle vostre qualità. Spero i tifosi non abbiano spento la tv. Complimenti, sono un tuo grande ammiratore, lo sanno tutti".