Montefusco: “Fossi in Conte chiederei di trattenere Osimhen, immaginatelo con De Bruyne”

Vincenzo Montefusco, allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Uno come Osimhen lo devi tenere e lo devi far giocare sempre. Con De Bruyne immaginate cosa possa fare Osimhen, per me farebbe 30 goal. L’unica pecca che ha Osimhen è dal punto di vista caratteriale, Conte non sopporterebbe certi atteggiamenti e non solo Conte, anche i vari De Bruyne, Lukaku e McTominay. Però se fossi in Conte direi alla società di trattenere Osimhen. Non è vero che il Napoli non può permettersi il suo ingaggio perchè è tra le società più ricche d’Europa. So che Osimhen ha un carattere difficile, ma Conte sarebbe bravissimo a domarlo”.

