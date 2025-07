Sabatini sicuro: "Il Napoli sta prendendo il numero uno in Italia nel suo ruolo"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Marte per commentare il mercato del club azzurro: “Il Napoli cerca una alternativa a Lukaku. L’attaccante più forte tecnicamente è Nunez, ma al momento la situazione del Liverpool è in stand by dopo la tragedia che ha colpito Diego Jota. Invece la richiesta per Lucca è piuttosto alta, anche se può calare col tempo. Osimhen sembra vicino alla cessione e i 75 milioni sarebbero un ottimo incasso per il Napoli, visto che c’erano stati anche attriti insidiosi tra il club e l’attaccante.

Con Ndoye, Juanlu e un attaccante dopo Lang, Beukema, Marianucci e De Bruyne il mercato azzurro sarebbe ottimo sia in senso assoluto ma anche in confronto alle altre. Marianucci è un talento, Beukema tra i difensori sul mercato è il numero uno della serie A. L’olandese è un difensore di grande intelligenza. Con Lang il Napoli ha una freccia sulla fascia sinistra, ne avrebbe un’altra molto forte con Ndoye. Considerando anche Neres e Politano il Napoli avrebbe il miglior quartetto di ali d’Europa. De Bruyne è poi molto più di una ciliegina sulla torta, non devo neanche aggiungere altro”.