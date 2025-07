Podcast Rai, Paganini: "Osimhen-Galatasaray? Magari c'è qualche club italiano dietro"

Il giornalista ed sperto di mercato Rai Paolo Paganini è stato ospite di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

"Il nostro lavoro è totalmente cambiato. Vai nei ritiri e sembra Fort Knox. Anche gli allenatori, vengono nel post-gara ma è cambiato totalmente il modo di lavorare ed è brutto. E' assurdo".

Osimhen, si sblocca la situazione col Galatasaray?

"Bisogna capire chi pagherà quelle cinque comode rate. Marino, che conosce certe dinamiche, ha detto che la filosofia dei club turchi è stata sempre quella di pagare bene i giocatori e non i cartellini. Magari c'è qualche società dietro, italiana, che vuole aggirare la clausola. I grandi club sono ostaggi di alcuni giocatori. Il Milan ha risolto la questione Theo Hernandez, la Juve è ancora in ballo con Vlahovic e il Napoli con Osimhen".

Inter, chi per il dopo-Calhanoglu?

"L'Inter sta facendo una sorta di anno zero, Marotta proverà a vendere bene Calhanoglu per prendere poi Ederson. L'Inter aveva pensato a Rovella, ma ha una clausola molto alta e per questo l'Inter ha pensato a Ederson e Rios".