Accardi approva Meluso: "Scelta intelligente, s'inserisce in un contesto già rodato”

TuttoNapoli.net

“Le cessioni all’estero portano soldi in Italia. Poi i calciatori sono professionisti e vanno dove ci sono i soldi”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Ormai l’Arabia ha preso il sopravvento.

“Il calcio arabo si sta rivalutando portando nomi importanti. L’Arabia Saudita ha pubblico e ci sono i presupposti affinché diventi un campionato importante”.

Meluso-Napoli, che ne pensa?

“Una soluzione intelligente che rimarca la scelta che ricadde su Giuntoli. Si inserisce in un contesto già rodato”.

Oggi il calcio anche in Italia si fa sempre più con gli algoritmi. Come la vede?

“Bisognerà trovare un compromesso tra le logiche americane e quelle di calcio. Quando si troverà questo compromesso gli algoritmi diventeranno utili”.

Oggi non lo sono?

“No. Non bisogna mai dimenticarsi un fattore superiore a tutti gli altri”.

Cioè?

“Il fattore umano”.