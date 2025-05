Di Canio: “Stagione con poca qualità. Conte è primo con un attaccante da 9 gol su azione…”

vedi letture

Paolo Di Canio ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Queste le sue parole a partire da un giudizio generale sulla stagione: "Forse andrò controcorrente, ma quella che stiamo vivendo è una stagione con poca qualità: sbagli e resti là, in alto o in corsa per gli obiettivi più nobili. Altrove non va così. Vale per tutti, dal Napoli in giù. Conte è un Re Mida, quello che tocca trasforma in oro: è primo con un centravanti, Lukaku, a quota nove gol su azione, dodici in totale. Un’anomalia".