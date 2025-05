Baiano: “Vi racconto la prima volta in cui Maradona mi soprannominò Baianito”

Nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, l'ex attaccante Francesco Baiano ha raccontato della prima volta in cui Maradona lo soprannominò Baianito: “Avevo 17 anni e Maradona era dietro la porta al centro sportivo Paradiso. Venne a vedere la partita della Primavera ed io feci tre gol col Catanzaro o col Palermo, non ricordo con esattezza, e Diego mi chiamò così per la prima volta in quell’occasione.

Poi quando salii in prima squadra lo frequentai più assiduamente. La cosa bella è che pur se un ragazzino Maradona mi trattava come fossi un suo pari. Ora i tempi sono cambiati, ma all’epoca noi ragazzini non parlavamo mai, si ascoltava soltanto quello che dicevano questi grandi campioni“.