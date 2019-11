Adailton difende Ancelotti: "In una situazione come questa è solo un bene averlo"

Adailton, ex attaccante del Genoa, s'è soffermato sul momento delicato che si vive a Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "La dote migliore di Ancelotti sta proprio nella gestione dello spogliatoio. E' bravo a trasmettere la sua tranquillità ai calciatori, sa essere equilibrato anche nei momenti negativi. In una situazione come quella che sta vivendo il Napoli è una fortuna avere Ancelotti. Prima di prendere quella decisione i calciatori avrebbero dovuto riunirsi con l'allenatore e la società, motivare quella scelta, far capire perché la squadra non voleva andare in ritiro".