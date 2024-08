Adani: "Il caso Osimhen è molto più grave di quello di Chiesa per due motivi"

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore, ha parlato ai microfoni di Viva El Futbol della situazione in casa Napoli: "Poi c'è un'altra cosa, e parlo chiaramente del mercato, il Napoli prenderà 4 giocatori sicuro, due arrivano e due arriveranno almeno. Però, altra cosa, il mercato se già dipende ed è vincolato da una condizione che è quella di Osimhen, questo caso è molto più grave di quello di Chiesa, per due motivi.

Uno, perché parliamo di club di primo livello che dovrebbero esser gli acquirenti - e ovviamente il giocatore di primo livello per tipo di club - e difficoltà di primo livello se rimane. Questi sono i due motivi".