Adani: "Il Napoli mi ha impressionato, se la gara fosse durata altri 6 minuti..."

vedi letture

L'ex difensore dell'Inter e oggi opinionista Lele Adani interviene al podcast Viva el Futbol e parla di Napoli-Inter: "Il Napoli mi ha impressionato, ha fatto calcio. Ero convinto palleggiasse l'Inter, invece il Napoli ha fatto pressione, sviluppo e occasioni. Se quella partita dura sei minuti in più non so come finisce. Per me quella gara segna una svolta nella crescita, è un timbro che anche l'allenatore che ha riconosciuto. Come dicevamo? Occhio a marzo, ora il Napoli c'è, è attaccato all'Inter, è lì".

