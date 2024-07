Adani: "Lukaku-Napoli? Per me è tutto pronto, ma vendere Osimhen non è un dettaglio"

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore, ha parlato ai microfoni di Viva El Futbol della situazione Osimhen-Lukaku: "Il Chelsea non lo vuole Romelu Lukaku: lui si sta allenando da solo e si aspetta che Victor Osimhen vada a Parigi. Per me è tutto pronto, ma la cessione di Osimhen non è un particolare".

