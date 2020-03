ADL a Castelvolturno, Montervino: "La sua scesa in campo vuol dire rinnovi..."

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli., ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla visita di De Laurentiis a Castelvolturno e l'incontro con Gattuso: "Si è visto molto poco nell'ultimo periodo, e quando lo si è visto è per qualcosa di particolarmente importante, la sua scesa in campo vuol dire rinnovi, apertura per tanti discorsi che sono stati negativi quest'anno. Mi auguro sia una sortita positiva".