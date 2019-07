ADL annuncia: "Domani ho una sorpresa per Maggio, ma non la voglio svelare..."

"Torna Maggio, è un grande ritorno: ho una sorpresa per lui, non la voglio svelare". Questa una delle frasi pronunciate da Aurelio De Laurentiis a Sky Sport. L'ex terzino del Napoli sarà tra gli osservati speciali domani in occasione dell'amichevole col Benevento, società dove si è trasferito l'estate scorsa per restare comunque ad un passo dalla città partenopea.