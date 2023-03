ADL contro le piccole in Serie A? Grosso: "Io ancora credo nella meritocrazia"

"Chi merita di ottenere qualcosa è giusto che lo raccolga, lo prenda e se lo goda”.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fabio Grosso risponde ad Aurelio De Laurentiis. Nel corso della conferenza stampa prepartita il tecnico del Frosinone, interpellato sulle dichiarazioni del numero uno del Napoli in merito alla scarsa utilità delle piccole realtà in Serie A, ha detto la sua sul tema. In virtù, soprattutto, del fatto che il club ciociaro è ad un passo dal ritorno nella massima serie: “Ho sempre creduto e continuerò a credere alla meritocrazia e chi merita di ottenere qualcosa è giusto che lo raccolga, lo prenda e se lo goda”.