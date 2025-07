Costacurta promuove Beukema: "La sua crescita lo porterà ad essere tra i migliori d'Europa"

Sam Beukema oggi svolgerà le visite mediche col Napoli per poi firmare un contratto di 5 anni che lo legherà al club di De Laurentiis. A tessere le lodi del centrale olandese ai microfoni di Sky Sport, è l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta: "E' una rivelazione negli ultimi due anni. Una crescita che lo porterà ad essere tra i migliori d’Europa. Voto al mercato del Napoli? Ad oggi 10 per me”.

