Refuso sulle nuove maglie, Valentina De Laurentiis: "Non lo correggiamo! Vi spiego perché"

Il Napoli ha presentato le maglie Home ed Away per la prossima stagione. I completini sono già in vendita, sia online che negli store fisici presenti nel ritiro di Dimaro, presi da assalto dai tifosi già a cominciare da questo primo giorno. In molti, però, hanno notato un errore di stampa. Sui social, infatti, è andata virale una delle patch presenti sulle due maglie in cui è sbagliata la scritta in inglese 'Authentic' (come potete notare dalle immagini, è scritto 'Autenthic').

Ne ha parlato oggi Valentina De Laurentiis nell'intervista ai canali ufficiali del club: "Ieri è diventato virale un refuso presente sul logo di certificazione di autenticità delle maglie home e away appena lanciate, e che è presente anche sulle divise dei portieri. Potrei cercare scuse, o correggerlo nel resto della produzione. Ma invece preferisco lasciarlo così com’è, trasformandolo in un’occasione per lanciare un messaggio: chi lavora può inciampare. L’importante è trovare subito una soluzione, se possibile, o trarne un insegnamento.

Quel refuso renderà le nostre divise ancora più “umane” e forse, in un certo senso, uniche. Vorrei che diventassero quasi un messaggio ai più giovani, che spesso hanno paura di agire e di mettersi in discussione per il timore di trovarsi di fronte a un patibolo, spesso virtuale. È proprio quando si cade, invece, che ci si rialza, si cresce e si vive. Come fa da secoli la nostra città, che “nu’ mmore, è vviva… Ancora".