Ag. Hysaj: "Rinnovo e poi la cessione, non voglio più due dei miei nello stesso ruolo"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ne abbiamo parlato, il Napoli sa quella che è la situazione. Attendiamo risposte, quando le daranno vedremo cosa ci diranno. C'è tutta la volontà di rinnovare per poi essere ceduti in estate, non voglio più avere due giocatori miei nello stesso ruolo (l'altro è Di Lorenzo, ndr)".