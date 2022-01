Ag. Lobotka: "Mai litigato con Gattuso, ma non l'ha valorizzato! Spalletti è un'altra cosa..."

Da una stagione all'altra, la metamorfosi di Stanislav Lobotka ha sorpreso tutti, tifosi e addetti ai lavori. E della crescita del centrocampista slovacco parla il suo agente, Sasha Huet Baranov, intervenuto nel corso della trasmissione 'Punto Nuovo Sport Show', in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo:

"Il rapporto con il nuovo allenatore è diverso rispetto a quello con Gattuso. La gestione precedente non lo ha valorizzato. Con Rino non ho alcun problema, sto bene e anche Lobotka ha grande rispetto per lui. Però a volte ci sono cose che non riesci a spiegarti: puoi stare bene con qualcuno ma magri in un sistema che non è tanto per te, una gestione che non è tanto adatta a te, una maniera di fare. Ogni calciatore ha la sua mentalità. Anche se, come ho detto, il giocatore ha tanto rispetto per Gattuso, dato che non hanno mai litigato, con Spalletti è un'altra cosa".