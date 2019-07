Ag. Mario Rui: "Mai messo sul mercato, voleva andar via per gli insulti"

A Tutti In Ritiro, trasmissione in onda su Canale 21, è intervenuto l'agente Mario Giuffredi, procuratore - fra gli altri - di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui. "Vedo che c'è un'aria nuova, sia da parte dei vecchi che da parte dei nuovi acquisti - dice Giuffredi al microfono di Massimo D'Alessandro - C'è entusiasmo e per una squadra del calibro del Napoli non può che essere positivo".

Mario Rui ha vissuto giorni particolari a Dimaro, ma ora è riuscito a riprendersi la stima dei tifosi. Così Giuffredi: "Mario non è mai stato messo sul mercato dal club, è stato lui che in un certo momento si è sentito di voler lasciare la squadra per i tanti insulti che ha ricevuto, ma ora sembra aver ritrovato l'entusiasmo ed è pronto a tornare protagonista. Alternativa a Ghoulam? Lo dite voi, non è detto che sia così, lui non si sente inferiore a nessuno e anche per questo ha preso la decisione di rifiutare qualsiasi proposta e giocarsi le sue carte a Napoli. Poi la scelta finale spetta ad Ancelotti, lui deve accettare la competizione con calciatori forti come lui e conquistarsi il posto".

Hysaj invece sembra davvero essere sul mercato: "Hysaj è un calciatore di personalità, che ci tiene sempre tanto a fare bene – spiega l’agente - Ha fatto 4 anni a Napoli, tre sono stati fantastici mentre il quarto è stato un po' in sordina. Tutto ha un inizio e una fine, per lui forse è arrivato il momento di cambiare aria e se ci saranno i presupposti per andar via coglieremo l'occasione, anche se il calciomercato è strano e può succedere sempre di tutto. La Roma? La società che vorrà Hysaj, che sia la Roma o altre squadre, dovranno farsi avanti in modo serio e con una proposta concreta. Elseid ha un valore che non può essere depauperato da una stagione sbagliata, il Napoli giustamente vuole monetizzare una cifra corrispondente al valore del calciatore e non si fa prendere in giro. Un prezzo? Non posso farlo io, spetta alla società".

Sull'offerta del Chelsea dello scorso anno: "Non è un mistero che quando Sarri è andato via da Napoli avrebbe preferito portarsi con sé altri calciatori oltre a Jorginho. Hysaj è uno di questi, ma c'era anche Zielinski ad esempio. Il Chelsea era pronto a prenderlo, in caso di cessione sarebbe entrata una cifra importante, molto più alta di quella che potrebbe entrare adesso, ma De Laurentiis lo vietò con una clausola. Ha preferito rinunciare a parecchi soldi pur di tenere alto il livello del Napoli".

Si parla anche del nuovo acquisto Di Lorenzo: "Giovanni è un calciatore forte, ha fatto un campionato importante nell'Empoli e ora deve dimostrare di essere da Napoli".

Sul possibile arrivo di Pépé: "Il Lille è una squadra che sforna grandissimi talenti e Pépé è uno di questi. Ha dei parametri economici che rientrano perfettamente nel target del Napoli, sono convinto che sia lui l'obiettivo più concreto e sono sicuro che alla fine il Napoli lo prenderà. Pépé, Icardi o James? Secondo me il favorito è Pépé. James Rodriguez guadagna troppo, non credo che il Napoli alla fine lo prenderà".