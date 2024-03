Ag. Thiago Motta: "Ci saranno di sicuro due addii. Ho una certezza su ADL"

Dario Canovi, operatore di mercato, agente di Thiago Motta, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Sara Bittarelli

Dario Canovi, operatore di mercato, agente di Thiago Motta, è intervenuto a Radio Marte: “Rivoluzione Napoli in estate? Tutto dipenderà dalle decisioni di De Laurentiis e da chi il patron azzurro sceglierà come collaboratori ed eventuali dirigenti. Gli addii certi al momento sono quelli di Zielinski ed Osimhen, un bel patrimonio tecnico di cui il Napoli si priverà e che andranno adeguatamente sostituiti. Il patron del club azzurro ha il dono dell’originalità, in tanti anni di carriera non ho mai incontrato un presidente che avesse le sue caratteristiche.

L’ho conosciuto prima che acquistasse il Napoli ed è rimasto come allora. De Laurentiis è uomo estremamente intelligente, e non commetterà gli stessi errori commessi in questa stagione, anzi mi auguro ne faccia tesoro per costruire un futuro roseo per il Napoli, club al quale sono affettivamente legato da anni: basti pensare che ai tempi dei due scudetti con Maradona, avevo la procura di 6 o 7 calciatori che militavano nella squadra azzurra”.