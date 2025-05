Scelta la formazione dell'ultima finale: sciolto l'unico dubbio in attacco

Scelta la formazione della possibile gara scudetto. Ci sarà Raspadori accanto a Lukaku. Neres partirà ancora una volta dalla panchina pronto a subentrare come accaduto già contro Genoa e Parma al Tardini con rigore procurato e poi revocato. Poteva essere decisivo per lo scudetto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Lukaku-Raspadori sarà il tandem offensivo che proverà a trascinare il Napoli allo scudetto: la formazione che oggi scenderà in campo dal primo minuto contro il Cagliari al Maradona, dovrebbe essere identica a quella che ha cominciato la trasferta a Parma. Con Neres in panchina e pronto a saltare dentro in corsa. Un 4-2-3-1 plastico, condizionato soprattutto dai movimenti dei trequartisti: McT parte largo a sinistra ma viene sempre a giocare dentro; Politano è quasi a tutta fascia".