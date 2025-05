La decisione definitiva di Conte sugli infortunati Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka

Non al top, quasi fossero indisponibili, ma in panchina accanto ai compagni. Sarebbe questa la decisione di Conte per i tre infortunati Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka che salteranno anche la sfida al Cagliari, come aveva fatto capire il tecnico in conferenza ieri, ma che a differenza delle ultime partite non saranno in tribuna ma in panchina a bordocampo.

Un modo per unire ancora di più il gruppo e far vivere ai tre giocatori il clima partita per la partita più importante che può valere lo scudetto. Buongiorno si è fermato contro il Torino, Juan Jesus è andato ko a metà aprile contro l'Empoli mentre Lobo ha saltato la sfida contro il Parma dopo l'infortunio rimediato contro il Genoa dopo il fastidio accusato già a Lecce. Sono gli ultimi di una lunga serie di infortuni che hanno condizionato la stagione ma che non hanno impedito al Napoli di ritrovarsi ad un passo dal grande sogno. Manca un ultimo passo.