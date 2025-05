Cagliari, Piccoli: "Vogliamo dare tutto fino alla fine. Non è ancora finita!"

Roberto Piccoli è stato il grande protagonista della stagione del Cagliari, che arriva alla sfida delle 20:45 contro il Napoli fresco di salvezza. L'attaccante dei sardi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport prima del match del Maradona: "Tutto è cominciato in Coppa Italia il 12 agosto, quando ne feci due alla Carrarese… E non si è ancora chiuso. Perché manca una partita e io voglio dare tutto fino alla fine". Dunque come molti altri suoi compagni, come Mina o Zappa, anche l'attaccante di Nicola promette gara di grande spessore e agonismo.

Preferisce giocare sempre o fare l’attaccante di scorta in un grande club che fa le coppe (cartellino di proprietà dell'Atalanta)?

"L’attaccante di scorta proprio no. Io voglio giocare sempre a suon di gol. A fine stagione le parti si incontreranno, parleranno e troveranno un accordo (lo assiste l’agente Alessandro Lucci ndr). A Cagliari starei volentieri. Chiaro che la nostra vita calcistica è una gara in cui si parte tutti alla pari e poi c’è chi la spunta".