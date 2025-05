Siani: "A Napoli mi prendono per matto. Conte ha convinto tutti sul miracolo, ma 82 punti..."

Nel corso del podcast di Cronache di spogliatoio, il giornalista Ferdinando Siani ha parlato della lotta Scudetto e delle dichiarazioni di Antonio Conte: "Solo ad una radio napoletana ho avuto imbarazzo nel rispondere male. Dissi che l'inter aveva la rosa migliore ma le partite in più azzerano il differenziale dei tipo 10 punti in più che avevano. I miei interlocutori impazzirono con Kvara, il decimo posto dell'anno precedente che è il mantra dell'anno scorso, il miracolo ecc. ma io non dico che non sia una grandissima cosa, da celebrare, ma il Napoli può vincere ad 82, se l'Inter non vince col Como può vincere pure con 80 punti.

Ma secondo voi il Napoli non vale neanche 82 punti? Io non voglio togliere nulla a Conte, ha esaltato i giocatori, li ha revitalizzati, ha voluto Lukaku che sembrava finito, McTominay dall'inizio dico che è fortissimo ed è l'Mvp, Politano grande stagione, ma il Napoli vale i punti che ha. Conte è stato bravissimo a vincere con quei punti lì, solo applausi, ma un altro tecnico d'alto livello non può fare 80 punti? Conte quando dice una cosa sa benissimo che poi noi saremo qui a parlarne. In quell'intervista ho notato una convinzione fortissima su quanto fatto passare da Conte, ma non c'era discussione. Io ero un pazzo. Ha portato tutta Napoli dalla sua parte, nessuno non crede che non sia una sua impresa".