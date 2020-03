Ag. Veretout: "ADL chiamò la Roma dopo l'arrivo di Gattuso, ma non se ne fece nulla..."

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Veretout? Io so che il presidente De Laurentiis aveva chiamato l'amministratore Fienga (Chief Executive Officer, ndr) e lui gli ha detto che non se ne parlava, la telefonata è finita lì. Taglio di stipendi? Non ne stiamo assolutamente discutendo, qualsiasi cosa si dica adesso può essere totalmente sbagliata e diversa dagli scenari futuri. Navighiamo a vista, aspettando le certezze e poi ragioneremo su quanto fare. E' inutile parlarne, potrebbe succedere di tutto e di più".