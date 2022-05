Ag. Zerbin: "Andare in ritiro col Napoli un sogno! Non solo alla Insigne, può fare un altro ruolo"

Furio Valcareggi, agente dell'azzurro Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Furio Valcareggi, agente dell'azzurro Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non solo nel ruolo di Insigne? Grosso è uno che lo vede a tutta fascia. Più attaccante, ma a tutta fascia. Ha fatto 9 gol e 5 assist, ha fatto il campo cento volte, andava a difendere e ripartiva. E' un attaccante, ma può giocare anche da esterno più indietro. Andare in ritiro col Napoli è il nostro sogno".