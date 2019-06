Ag. Zola: "Sarri-Juve? Continua ricerca di un Masaniello, l'unico è stato Maradona!"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, in onda su Radio CRC, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente Zola: “Inter, Napoli e Juventus hanno tre mercati completamente differenti. Il Napoli tenderà a rafforzarsi, ma non per dichiarare guerra alla Juventus. La Juventus vuole vincere la Champions è il loro tallone d'Achille. L'Inter potrebbe essere una sorpresa in campionato, la prossima squadra che vincerà dopo la Juventus, sarà una milanese. Che effetto mi ha fatto sentire il nome di Sarri accostato alla Juve? Mi ha sorpreso molto e fatto fare tanta autocritica, questa continua ricerca del Masaniello di turno, probabilmente c'è una sola persona che ci ha dato gioia che ha sempre mantenuto alto il nostro profilo ed è Diego Armando Maradona, per il resto, è colpa nostra che cerchiamo qualcuno in cui identificarci e capita che queste persone prendano strade diverse”.