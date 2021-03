Agostinelli: "Il Napoli non ha giocatori per il contropiede, l'unico è Osimhen"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore. “Non mi va di andare a parlare dell’errore singolo di Manolas ma è anche vero che bisogna andare sul globale. Questa è una squadra che deve trovare equilibri. Se il Napoli si difende tutto nella sua metà campo non deve fare errori nei singoli ma poi, nel momento in cui deve fare un contropiede, ha giocatori rapidi che però hanno le gambe corte e fanno fatica ad arrivare a fine campo. Se il Napoli avesse Lukaku e giocasse negli ultimi 30 metri farebbe grandi risultati. Il Napoli però non è una squadra da contropiede, non ha i giocatori giusti. Se invece il Napoli vuole giocare nella metà campo avversaria mancano poi degli equilibri in fase difensiva. La squadra deve andare alla ricerca di equilibrio. Osimhen potrebbe essere un’arma indispensabile per il Napoli più avanti perché è l’unico giocatore che sa attaccare gli spazi. Sono sempre più convinto che il Napoli ha l’obbligo di arrivare tra le prime 4”.