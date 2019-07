Agostinelli: "Manolas colpo migliore che si potesse fare, con Lozano e James Napoli potrebbe non avere rivali"

Andrea Agostinelli, allenatore, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato l'arrivo del difensore greco alla corte del tecnico emiliano. Queste le sue parole: "Con queste mosse di mercato il Napoli quest'anno sta andando verso una grande competitività con Carlo Ancelotti che sta mettendo il proprio sigillo sul mercato e sul progetto. Con l'acquisto di Manolas il Napoli ha fatto un grande colpo, il migliore che potesse fare per la difesa, affiancando a Koulibaly il profilo perfetto. Si tratta di un giocatore cattivo, reattivo che sa riprendere e fermare un contropiede. Le potenzialità dei due giocatori sono mondiali, andando però a cercare il pelo nell'uovo, non essendo abituati ad essere trascinatori, mi chiedo chi dei due diventerà il profilo dominante. E' chiaro che con questi due giocatori il Napoli ha creato una difesa senza eguali, anche temibile. Qualora arrivasse Rodriguez o Lozano, o addirittura entrambi, il Napoli potrebbe non aver rivali".