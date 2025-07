Agostinelli: "Marianucci quinto difensore? Vi racconto un aneddoto..."

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando perdi l’amichevole ti arrabbi, non si può dire il contrario. Di certo Conte non me lo immagino sorridente a cena nel post gara con l’Arezzo. Sono cose che capitano, ma non ci stai a perdere. Marianucci? Un ragazzo molto promettente. Ricordo che anni fa avevo in rosa Stefano Lucchini che era il settimo difensore centrale. Quando entrò non uscì più dalla squadra titolare.

Marianucci parte dietro ad altri, ma possono cambiare le gerarchie. Beukema è un bel difensore che sa anche giocare a calcio, è forte sull’uomo ed è un ottimo acquisto. La mia esperienza a Napoli? Ho tanti rimpianti, lo dico spesso anche a Perinetti. Noi, ad un certo punto della stagione, non venimmo più pagati. Fu una stagione difficile nonostante la rosa fosse forte. Forse scegliemmo calciatori un po’ più avanti con l’età, non avevo una squadra velocissima".