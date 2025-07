Del Genio: "Non conta niente essere favoriti o meno. C'è un messaggio di Conte..."

Nel corso di Ne parliamo da Dimaro su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'ambito comunicativo che sta accompagnando il Napoli: "Squadra da battere? L’approccio è giusto. La cosa più importante non è essere favoriti o meno. Entriamo nel campo della soggettività, per qualcuno puoi essere favorito e per altri no. I pronostici di inizio stagione non sempre vengono rispettati, stavolta se dicono Napoli favorito speriamo che siano rispettati ma non significa niente. Non è che hai un bonus di 15 punti se tutti dicono che sei favorito.

Le partite inizieranno da 0-0 e si inizierà con 0 punti in classifica e quindi Conte e Oriali sanno bene cosa serve e l’anno scorso hanno trasmesso molto velocemente il messaggio alla rosa e stavolta credo sia arrivato anche ai 5 acquisti molto velocemente. Bisogna lavorare, qualsiasi sia la consapevolezza che sei favorito o meno, che con la Champions è più difficile, che hai lo Scudetto sulla maglia, ma non cambia niente quando inizia la partita. Bisognerà lottare come sempre, se non più degli altri, ma non ci sono rischi in questo senso dal clima che si vive”.