Agostini: "Se Rafa Marin non convince Conte, allora sarà cambio modulo a Monza"

Massimo Agostini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? E’ stato perfetto a livello tattico per il gioco di Conte. Era l’uomo giusto per l’impostazione di gioco che ha voluto dare l’allenatore che è stato ripagato. Scudetto? La prossima giornata potrebbe essere fondamentale perchè l’Inter andrà a Bologna ed il Napoli potrebbe rubacchiare qualche punticino. 3-5-2? Raspadori ha fatto bene ed ha portato buoni risultati, però col 4-3-3 Conte riesce ad allargare bene il gioco per gli inserimenti di Lukaku, McTominay o Anguissa. Però anche la coppia Lukaku-Raspadori m’è piaciuta, Conte ha una valida alternativa per queste ultime partite.

McTominay? Ha dei tempi di inserimento eccezionali, poi a livello strutturale ed agonistico è il giocatore più indovinato del mercato del Napoli insieme a Lukaku. Poi quando gli capita di dover far goal sbaglia poco, è universale e darà tantissimo a questo Napoli. Assenza Buongiorno e Juan Jesus? Se Rafa Marin soddisferà Conte negli allenamenti di questa settimana allora sono convinto si giocherà di nuovo col 4-3-3. Se invece Conte vede che Rafa Marin non è sicuro allora Conte può passare a 3”.